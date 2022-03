Afghanistan. Unicef, 13 mln di bambini hanno disperato bisogno di aiuto, 4 mln non vanno a scuola

- Advertisement -

AgenPress – Sam Mort, capo delle comunicazioni del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) in Afghanistan, ha affermato che 13 milioni di bambini in Afghanistan hanno un disperato bisogno di assistenza internazionale.

“L’Afghanistan è un posto difficile per essere un bambino, ci sono enormi sfide in questo momento nell’essere un bambino. Sono 13 milioni i bisognosi di aiuti umanitari, ci sono 4 milioni che non vanno a scuola. Sappiamo che 8 persone su 10 in Afghanistan bevono acqua infetta da batteri. Dobbiamo fare di meglio per i bambini dell’Afghanistan”, ha detto.

Sam Mort ha invitato i donatori a fornire 2 miliardi di dollari il prima possibile per fornire servizi educativi e sanitari ai bambini afgani.

“I bisogni sono enormi: a sostegno dell’UNICEF, l’Afghanistan ha lanciato il più grande appello mai registrato per un singolo paese nei 75 anni di storia dell’UNICEF, per due miliardi di dollari per sostenere i bambini e le famiglie dell’Afghanistan. Al momento è finanziato solo per il 15%, quindi chiediamo urgentemente ai nostri donatori ulteriori finanziamenti”, ha affermato Mort.

Zainab e Ahmad, fratello e sorella, sono preoccupati per i tempi in cui devono lasciare la scuola ed essere i capifamiglia della loro famiglia di dieci persone. Ahmad spera di diventare un medico in futuro per curare le persone, come sua madre che è ricoverata in ospedale, gratuitamente.

“Non ho i soldi per comprare penna e taccuino per andare a scuola, lavoro per trovare il pane per la mia famiglia. Mio padre è disabile e non può lavorare”, ha detto Ahmad, un bambino lavoratore.

“Alcune notti dormiamo affamati, non abbiamo niente da mangiare”, ha detto Zainab, un bambino lavoratore.

Le istituzioni per i diritti dei bambini sono preoccupate per le sfide affrontate dai bambini afgani, che, secondo l’UNICEF, hanno raggiunto livelli senza precedenti a causa dei recenti sviluppi nel paese e della crisi economica in Afghanistan.