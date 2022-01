Afghanistan. Unicef, liberati bambini e bambine dalla prigione di Kandahar. Trasferiti in luogo sicuro

- Advertisement -

AgenPress – “Sono felice di comunicare che l’Unicef non solo ha incontrato i responsabili della prigione e ha accertato la terribile condizione dei bambini ma ha anche convinto il Governatore dell’emirato a un accordo. Da oggi, quei bambini di strada verranno portati in una struttura più adatta a minori in condizioni di estrema indigenza sotto la nostra supervisione”.

Lo ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. I bambini e le bambine di strada che si trovavano reclusi nella prigione di Kandahar saranno trasferiti in una struttura più adatta a minori sotto la supervisione dell’Unicef.

“Questa è solo una delle tante pratiche disumane e inaccettabili presenti in Afghanistan in questo momento cui bisogna mettere fine. L’Afghanistan è la peggiore crisi globale sia dal punto di vista umanitario che dei diritti umani. Non possiamo dimenticarlo”.

Iacomini ringrazia l’inviato Rai Giammarco Sicuro che qualche giorno dall’Afghanistan fa ha raccontato sui suoi canali social la storia davvero impressionante che riguardava questi bambini di strada che vengono prelevati e portati in prigione dai talebani. E’ grazie a quelle immagini – spiega il portavoce – che l’Unicef si è immediatamente attivato con un team locale.