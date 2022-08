Afghanistan. Unicef, non inviare ragazze a scuola ha impatto sul Pil. In aumento la malnutrizione infantile

- Advertisement -

AgenPress – Tenere le ragazze fuori dalla scuola secondaria costa all’Afghanistan il 2,5% del suo prodotto interno lordo (PIL) annuale, secondo una nuova analisi dell’UNICEF.

Se l’attuale coorte di tre milioni di ragazze fosse in grado di completare l’istruzione secondaria e partecipare al mercato del lavoro, le ragazze e le donne contribuirebbero con almeno 5,4 miliardi di dollari all’economia dell’Afghanistan.

- Advertisement -

Le stime dell’UNICEF non tengono conto dell’impatto non finanziario del negare alle ragazze l’accesso all’istruzione, come l’imminente carenza di insegnanti, dottoresse e infermiere, il conseguente impatto sulla diminuzione della frequenza delle ragazze alla scuola primaria e l’aumento dei costi sanitari legati alla gravidanza adolescenziale . Le stime inoltre non tengono conto dei benefici più ampi dell’istruzione, compresi il livello di istruzione generale, la riduzione dei matrimoni precoci e la riduzione della mortalità infantile.

“La decisione del 23 marzo di non consentire alle ragazze di tornare alla scuola secondaria è stata scioccante e profondamente deludente”, ha affermato il rappresentante dell’UNICEF in Afghanistan, il dott. Mohamed Ayoya. “Non solo viola il diritto fondamentale all’istruzione delle ragazze, ma le espone a un aumento ansia e maggiori rischi di sfruttamento e abusi, compresi il traffico di bambini, i matrimoni precoci e forzati. Ora, questa nuova analisi articola chiaramente il terribile impatto economico di questa decisione sul PIL del Paese”.

Anche prima che i talebani prendessero il potere il 15 agosto dello scorso anno, l’Afghanistan ha lottato con oltre 4,2 milioni di bambini che non andavano a scuola; Il 60 per cento dei quali erano ragazze. Sebbene i potenziali costi della mancata istruzione di ragazzi e ragazze siano elevati in termini di mancato guadagno, non educare le ragazze è particolarmente costoso a causa del rapporto tra il livello di istruzione e le ragazze che ritardano il matrimonio e la gravidanza, la partecipazione alla forza lavoro, le scelte sul proprio futuro e investire di più nella salute e nell’istruzione dei propri figli più avanti nella vita. L’analisi indica che l’Afghanistan non sarà in grado di recuperare il PIL perso durante la transizione e raggiungere la sua reale produttività potenziale senza soddisfare i diritti delle ragazze di accedere e completare l’istruzione secondaria.

- Advertisement -

“L’UNICEF vuole vedere ogni ragazza e ogni ragazzo in tutto l’Afghanistan a scuola e nell’apprendimento”, ha detto il dottor Ayoya. “Non smetteremo di sostenere fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto. Non solo l’istruzione è un diritto per ogni bambino, ma è anche la base per la crescita futura in Afghanistan”.

Oltre alle ragazze che non possono tornare alle scuole secondarie, l’UNICEF sta anche lottando per raggiungere le ragazze adolescenti con i servizi vitali di cui hanno bisogno, come il supporto per la prevenzione dell’anemia e la salute e l’igiene mestruale, che l’UNICEF forniva nelle scuole.

Anche la malnutrizione infantile è in aumento. Nel giugno 2021, 30.000 bambini sono stati curati per malnutrizione acuta grave in Afghanistan; nel giugno 2022 sono stati ammessi 57.000 bambini, con un aumento del 90%. I bambini sono obbligati a lavorare per sostenere le loro famiglie invece di andare a scuola, che è il posto più sicuro in cui potrebbero essere.

Negli ultimi 12 mesi, i servizi sanitari e nutrizionali nelle scuole hanno raggiunto 272.386 ragazze adolescenti con integratori di ferro e acido folico. Quindi, l’incapacità delle ragazze adolescenti di continuare la loro istruzione compromette la loro salute.

“L’Afghanistan rimane una delle crisi infantili più complesse e multidimensionali del mondo”, ha affermato il dottor Ayoya. “Questo è un momento cruciale per una generazione di bambini in Afghanistan. I diritti delle ragazze sono sotto attacco; la loro infanzia è segnata dalla privazione. Ecco perché, nonostante le sfide nell’ambiente operativo, l’UNICEF sta aumentando, fornendo e ottenendo risultati come mai prima d’ora. Mentre lo facciamo, vogliamo dire al popolo afghano: non potremmo fare ciò che facciamo senza la vostra fiducia e il vostro sostegno. Ringraziamo anche i nostri donatori e partner per la loro generosità fino ad oggi, ma li esortiamo a continuare il loro sostegno salvavita ai bambini, soprattutto con l’inverno alle porte”.