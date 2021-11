Afghanistan. Università private in crisi. La povertà spinge molti studenti a rinunciare agli studi

- Advertisement -

AgenPress – Funzionari di università private e istituti di istruzione superiore hanno affermato che il deterioramento della situazione economica sta causando una minore frequenza degli studenti.

I funzionari hanno affermato che la qualità dei servizi educativi è diminuita nelle università private dalla riapertura delle classi circa due mesi fa.

Secondo i funzionari, i servizi delle università sono direttamente correlati alle tasse degli studenti, il che ha causato diverse sfide alle università.

“Le fonti di reddito per le università private sono le tasse studentesche. Non c’è altra fonte, quindi le università devono affrontare delle sfide”, ha affermato Farhad Amin, direttore amministrativo di un’università privata.

“Alcune persone istruite hanno perso il lavoro, le studentesse raramente partecipano alle università: queste sono le ragioni alla base del problema. I giovani non sono disposti a continuare la loro istruzione”, ha detto Rahmatullah Yousufi, un insegnante universitario.

Le università private hanno ridotto le tasse per ogni semestre del 20%, ma le iscrizioni degli studenti sono ancora in calo.

Molti studenti affermano di lottare con la povertà e di aver perso il lavoro negli ultimi mesi, quindi non possono pagare l’istruzione.

“Una delle principali sfide per me e per il resto degli studenti è la sfida economica, che la maggior parte delle persone, compresi gli studenti, affronta nella società di oggi”, ha affermato Safia Muradi Wardak, una studentessa.

Il ministero dell’Istruzione superiore ha autorizzato l’apertura di università private e istituti di istruzione superiore circa due mesi fa, ma le università pubbliche rimangono ancora chiuse in tutto l’Afghanistan.