Afghanistan. Usa temono minaccia terroristica dell’ISIS. Si cercano vie alternative per l’aeroporto

AgenPress – L'esercito americano sta stabilendo "vie alternative" per l'aeroporto di Kabul a causa di una minaccia che il gruppo terroristico ISIS-K rappresenta per l'aeroporto e i suoi dintorni, poiché il presidente Joe Biden ha incontrato sabato gli alti funzionari per discutere della situazione della sicurezza in Afghanistan e operazioni antiterrorismo contro la propaggine dello Stato Islamico.

“C’è una forte possibilità che l’ISIS-K stia cercando di portare a termine un attacco all’aeroporto”, ha detto un funzionario della difesa degli Stati Uniti. Un alto diplomatico a Kabul ha affermato di essere a conoscenza di una minaccia credibile ma non immediata dello Stato islamico contro gli americani all’aeroporto internazionale di Hamid Karzai.

Due funzionari della difesa degli Stati Uniti hanno descritto lo sforzo militare per stabilire “vie alternative” per le persone per raggiungere l’aeroporto di Kabul e le sue porte di accesso, con uno che ha affermato che queste nuove rotte saranno disponibili per americani, cittadini di terze parti e afgani qualificati.

I talebani sono consapevoli del nuovo sforzo e si stanno coordinando con gli Stati Uniti, ha detto uno dei funzionari.

Il Pentagono ha monitorato la situazione intorno all’aeroporto, consapevole che la folla in aumento sul terreno e intorno all’aeroporto crea un obiettivo per l’ISIS-K e altre organizzazioni, che potrebbero usare autobombe o attentatori suicidi per attaccare, ha detto il secondo funzionario. Gli attacchi di mortaio sono un’altra possibile minaccia.