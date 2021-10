Afghanistan. von der Leyen, 1 mld di euro in aiuti per il popolo. Non paghi il prezzo dei talebani

- Advertisement -



AgenPress – La commissione europea annuncia la messa in campo di un miliardo di euro in aiuti alla popolazione afghana. “Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e socio-economico in Afghanistan. Dobbiamo farlo in fretta”.

Lo ha detto la presidente della commissione Ursula von der Leyen. La situazione in Afghanistan, spiega la commissione, si sta deteriorando, ponendo centinaia di migliaia di afghani a rischio con l’inverno in arrivo, spiega la commissione.

“Siamo stati chiari sulle nostre condizioni per qualsiasi impegno con le autorità afgane, compreso il rispetto dei diritti umani”.

“Ma il popolo afghano non deve pagare il prezzo delle azioni dei talebani. Questo è il motivo per cui il pacchetto di sostegno afghano è per il popolo afghano e per i Paesi limitrofi che hanno fornito i primi aiuti”.