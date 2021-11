Afghanistan. von der Leyen, con talebani contatti operativi non politici. Nessun riconoscimento

- Advertisement -

AgenPress – “Voglio differenziare due aspetti. Abbiamo contatti operativi con i talebani, perché con loro dobbiamo ad esempio discutere come facilitare l’arrivo delle persone all’aeroporto. Ma questo è diverso e separato dalle discussioni politiche. Non ci sono discussioni politiche con i talebani e non c’è alcun riconoscimento”.

Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa in Spagna.

“Chiedo a tutti i Paesi che hanno partecipato alla missione in Afghanistan, europei e non, di offrire abbastanza quote per i reinsediamenti e percorsi sicuri, in modo che si possa garantire rifugio a quanti ne hanno bisogno. Siamo pronti ad aiutare gli Stati membri dell’Ue” che accoglieranno, ha aggiunto annunciando che porrà il tema dei “reinsediamenti al G7”.

“Il miliardo di euro di fondi Ue per gli aiuti allo sviluppo, accantonato per sette anni, è legato a strette condizioni: il rispetto dei diritti umani, un buon trattamento per le minoranze e rispetto per le donne e le ragazze. Ad un regime che nega i diritti delle donne non andrà nemmeno un euro. Ascoltiamo le parole dei talebani, ma le misureremo soprattutto sui fatti e sulle loro azioni” .