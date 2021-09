Afghanistan, Zanni (Lega), Ue irrilevante, non si ripetano errori crisi siriana

- Advertisement -

AgenPress. “La riunione di oggi, con l’alto rappresentante Borrell che ha ricordato che Bruxelles ha dovuto appoggiarsi a Usa e Regno Unito per le procedure di evacuazione, ha purtroppo evidenziato nuovamente l’inconsistenza dell’Ue sugli scenari internazionali.

Ancora una volta, le istituzioni europee si distinguono per irrilevanza. E’ opportuno che l’Ue si ricordi la lezione del 2015 e non ripeta oggi gli errori commessi nella crisi europea dell’immigrazione siriana. In una situazione di emergenza come quella attuale, bene la solidarietà per chi ha realmente bisogno: è opportuno che tutti facciano la propria parte nell’accoglienza, in primis i Paesi confinanti con l’Afghanistan come Pakistan e Cina.

La protezione dei confini deve essere prioritaria, con particolare attenzione al rischio del terrorismo, oggi più che mai tornato di attualità, senza prestare il fianco a chi, in Italia e in Europa, propone di dialogare con i tagliagole e con i fondamentalisti”.

Così Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo ID, a margine della Conferenza dei presidenti del Parlamento Europeo.