Afghanistan. Zhara Ahmadi, (sorella di Hamed, chef a Venezia) è in volo per l’Italia

AgenPress – “Zhara Ahmadi (sorella di Hamed, chef e ristoratore veneto, che aveva fatto un appello chiedendo di poterla portare in Italia, ndr) è in volo verso l’Italia: la attendiamo a Roma nelle prossime ore. Adesso tutti gli sforzi si concentrano per salvare Atefa Ghaafory”. Lo riferisce l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti che ha ricevuto conferma dalle autorità italiane.

“Grazie al lavoro straordinario del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, di tutto il suo staff civile e militare e della diplomazia italiana Zhara Ahmadi – racconta Moretti – è riuscita finalmente a entrare nell’area militare dell’aeroporto di Kabul e sta per raggiungere il nostro Paese”.

La parlamentare europea dice che “questa mattina ho parlato con lei e in seguito con il fratello Hamed con cui in questi giorni siamo stati in costante contatto”. “La mia apprensione e il mio lavoro adesso si concentrano per Atefa Ghaafory e il suo bambino – continua -. Dobbiamo cercare di portarla in salvo. Ribadisco l’urgenza di stabilire corridoi umanitari per salvare più donne e bambini possibile. Sappiamo con certezza che i talebani a dispetto degli annunci di notte vanno alla ricerca delle attiviste con una caccia casa per casa. Le donne più in vista vengono picchiate, stuprate e arrestate, chi resiste viene uccisa senza pietà”.