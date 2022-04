Agroindustria: Giorgetti autorizza investimento per Gruppo Mutti

- Advertisement -

Presentato progetto innovativo per lavorazione del pomodoro

AgenPress. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un investimento di circa 8 milioni di euro nel settore dell’industria agroalimentare presentato dal Gruppo Mutti, specializzato nelle conserve alimentari.

Si tratta di un accordo per l’innovazione con le società Mutti S.p.A. e Fiordagosto S.r.l, che punta allo sviluppo di pratiche agricole innovative e nuovi processi di pre-trattamento per l’ottenimento di prodotti finiti dalla lavorazione industriale del pomodoro, senza residui di agro-farmaci, ma anche per migliorarne la tracciabilità dal campo allo scaffale attraverso l’utilizzo di tecnologie come la Blockchain.

Le attività saranno realizzate nello stabilimento di Montechiarugolo (Parma) e a Oliveto Citra (Salerno).

Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni pari a circa 1,6 milioni di euro per sostenere la realizzazione del progetto che consentirà l’assunzione di 13 nuovi lavoratori.

“L’innovazione riveste un ruolo centrale nelle strategie di crescita sostenibile delle imprese del settore agroalimentare al fine di poter portare sul mercato prodotti in cui la qualità sia sempre il risultato di un attento processo di lavorazione che mira anche a tutelare l’ambiente e garantire il consumatore”, dichiara il ministro Giorgetti. “Per questo motivo – aggiunge – il Mise incentiva con convinzione la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi di coltivazione e produzione agricola”.