Agroindustria: Giorgetti, investimenti in Molise per 42 milioni di euro

- Advertisement -

Da azienda Sirio progetti di sviluppo industriale nel settore lattiero-caseario

AgenPress. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un investimento di oltre 42 milioni di euro in Molise nel settore dell’industria agroalimentare.

- Advertisement -

Si tratta di un accordo di sviluppo con l’azienda Sirio, proposto insieme al Laboratorio Niro, che punta a realizzare due nuovi stabilimenti industriali, uno a San Polo Matese e l’altro a Bojano (Campobasso), e ad individuare nuove tecnologie per la produzione di derivati del latte per incrementare la sostenibilità della filiera lattiero-casearia attraverso l’utilizzo efficiente delle componenti del siero, oggi trattato come rifiuto industriale.

Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni pari a circa 24 milioni di euro per sostenere la realizzazione dei progetti che consentiranno l’assunzione di 20 nuovi lavoratori.

“I prodotti della filiera lattiero-casearia italiana sono eccellenze apprezzate in tutto il mondo perché puntano sulla qualità delle materie prime, le competenze specialistiche presenti nel settore agroalimentare e l’innovazione continua dei processi produttivi”, dichiara il ministro Giorgetti. “Anche per il territorio molisano – aggiunge – il Mise agevola programmi di sviluppo, sostenibilità e occupazione delle imprese”.