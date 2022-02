Aids. Guarita la prima donna al mondo con trapianto di midollo spinale dal sangue del cordone ombelicale

La terapia, effettuata al New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center in New York City, si è basata sul trapianto di midollo spinale ottenuto dal sangue di un cordone ombelicale neonatale risultato resistente al virus, e in seguito su un trattamento con cellule staminali adulte. La donna è stata soprannominata “la paziente di New York”, visto che il primo paziente curato dall’Aids fu “il paziente di Berlino”.

La paziente era in cura per la leucemia quando ha ricevuto un trapianto di cellule staminali da qualcuno con una resistenza naturale al virus che causa l’AIDS.