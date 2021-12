Airitaly, Sindacati: No ai licenziamenti. Governo estenda cassa integrazione al 2022

- Advertisement -

AgenPress. Il Governo si muova in fretta per scongiurare il licenziamento dei 1322 lavoratori di Airitaly, l’atteggiamento di totale chiusura da parte dell’azienda rende ancora più necessario e urgente un intervento istituzionale risolutivo.

A chiederlo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, a seguito della riunione che si è tenuta oggi con il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico e quello delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e le Regioni Sardegna e Lombardia.

“Al tavolo – continuano i sindacati – Il viceministro Todde e il viceministro Bellanova si sono detti disponibili ad adottare soluzioni per difendere i salari e le competenze dei lavoratori. Chiediamo quindi che venga inserita subito nella legge di bilancio una norma in deroga per estendere la Cassa integrazione fino al 2022 e che venga poi dato finalmente corso a politiche attive di riqualificazione e collocamento attraverso la realizzazione di un bacino di competenze che mantenga le abilitazioni, non disperda le professionalità dei lavoratori coinvolti e incentivi fiscalmente le aziende a riassumere”.

“L’impegno assunto dall’azienda a non inviare le lettere di licenziamento fino al 31 dicembre è per noi una risposta debole e inadeguata che poco si discosta dall’atteggiamento inaccettabile e scellerato tenuto fino ad ora al tavolo di confronto”.

“Ci aspettiamo – concludono – che i Ministeri e le Regioni coinvolte trovino presto una quadra per adottare soluzioni utili e soddisfacenti e riconvochino al più presto il tavolo con le parti sociali con risposte operative efficaci. Questo è quello che meritano e che aspettano da troppo tempo ormai le lavoratrici e i lavoratori di Airitaly”.