Alessandro di Battista, io candidato premier? Non so se ci sarà il tempo, ma sto sondando il terreno

AgenPress – “Io candidato premier? Non so se ci sarà il tempo, ma sto sondando il terreno nel mio tour e anche molti parlamentari M5S mi chiamano per complimentarsi su ciò che dico”.

Lo ha detto Alessandro Di Battista, ex deputato M5S, ospite di “Anni 20 Notte”, in onda stasera alle 23.35 su Rai2.

“Dopo l’elezione del capo dello Stato, carica a cui puntano il premier Draghi e anche Gentiloni, si andrà a votare, sia nel caso che Draghi diventi presidenti della Repubblica sia in caso contrario perché se non sarà eletto il premier si sentirà delegittimato”.

“I nodi verranno al pettine la realtà è diversa da quella narrata, i cittadini stanno soffrendo, non riescono a pagare le bollette, hanno difficoltà a campare con due lavori. È una crisi anche psicologica, Covid ha amplificato drammi” ha concluso Di Battista che si augura “che Draghi perda nel segreto dell’urna”.