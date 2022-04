Algeria. Detenuto attivista muore in cella. Era stato condannato per “attentati alle istituzioni”

- Advertisement -

AgenPress – Hakim Debazi, 55 anni, attivista pacifico era uno degli attivisti più attivi di Hirak, è morto domenica 24 aprile in custodia.

Lo ha annunciato su Facebook Tarek Merah, avvocato e difensore dei diritti umani. Non è stato specificato il motivo esatto della sua morte. Questo ha suscitato molte speculazioni sui social media.

Padre di tre figli era stato arrestato per “attentati alle istituzioni”, e condannato dalla giustizia algerina al carcere per le loro pubblicazioni sui social network.

“La sua morte farà sicuramente scorrere molto inchiostro. Questa morte rischia di riaccendere il dibattito sulle condizioni di detenzione dei detenuti politici algerini e sui possibili abusi inflitti loro negli istituti penitenziari. Infine, va notato che le autorità algerine non hanno ancora reagito a questo annuncio di morte e nessuna fonte ufficiale ha voluto fare il minimo commento”, ha scritto la Lega algerina per la difesa dei diritti umani ha invitando le autorità giudiziarie ad aprire immediatamente un’indagine, per individuare le responsabilità, rivelare tutta la verità e fare giustizia sulla morte di un detenuto per reati d’opinione in cella in un carcere ad ovest della capitale.

“Le piattaforme e i social network hanno ampiamente diffuso l’informazione della morte di un detenuto per reati d’opinione ieri sera nel carcere di Kolea (provincia costiera di Tipaza a ovest della capitale), si legge nel comunicato. La Lega ha aggiunto che L’autorità giudiziaria ha l’obbligo di informare l’opinione pubblica su tutti i dettagli, circostanze e cause di questa tragica scomparsa”.