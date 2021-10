Alitalia. Marchio va ad Ita per 90 mln di euro. Il messaggio commosso di saluto dell’hostess Laura

- Advertisement -

AgenPress – Il marchio Alitalia va a Ita per 90 milioni di euro. Come si legge in una nota si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com.

Ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società ITA Spa ad un valore di 90 mln di euro.

“Signori e signori innanzitutto volevo ringraziavi per averci accompagnato durante questi 74 anni. Oggi è il nostro ultimo volo Alitalia e di cuore grazie per aver volato sempre con noi e per averci dato fiducia”, questo il messaggio commosso di saluto della hostess Laura Canto che ha postato il video sulla sua pagina Facebook.

“E ora voglio avere io l’onore di fare l’ultimo annuncio per questo volo. Signori e signori buongiorno, siamo pronti per l’imbarco del volo Alitalia AZ1581 con destinazione Cagliari attraverso l’uscita E23. Imbarchiamo i passeggeri dalla fila 31 alla fila 15. Alitalia ringrazia per aver scelto i propri servizi e vi augura buon volo”

