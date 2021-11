Alitalia: sostituzione o rimborso per voli dopo 15/10. Unione Naz. Consumatori: Non basta!

- Advertisement -

AgenPress. Alitalia fa sapere che diffonderà a breve una comunicazione tempestiva e diretta, tramite e-mail, verso i clienti che hanno acquistato voli in partenza dal 15 ottobre e che verrà data la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla compagnia entro il 14 ottobre o di ricevere ricevere il rimborso integrale del biglietto.

“Non basta! Intanto vorremmo capire che vuol dire quel a breve, le comunicazioni vanno inviate immediatamente. Non basta poi un’email, ma serve, laddove disponibile, anche un sms al cellulare dei consumatori con un link che rimandi alla pagina del sito di Alitalia dove si dovranno trovare le istruzioni dettagliate relative alle due opzioni consentite ai clienti, attualmente invece mancanti. Inoltre serve un avviso non solo nell’home page del sito, ma nella parte alta del sito, che sostituisca possibilmente l’attuale Alert che si preoccupa invece di far acquistare i biglietti entro il 30 settembre” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ poi importante che vi sia il pieno rispetto del Regolamento (CE) n. 261/2004 che prevede il rimborso entro sette giorni dalla cancellazione del volo, 7 giorni che, visto che i voli dopo il 15 ottobre sono già stati cancellati, dovrebbero ora scattare dal giorno di presentazione della domanda da parte dei viaggiatori, domanda che deve essere subito resa operativa” conclude Dona.