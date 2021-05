Alitalia: Uiltrasporti (Tarlazzi) bene tavolo, ora ci convochi la Presidenza del Consiglio

AgenPress. “Importante l’incontro odierno, per la prima volta allo stesso tavolo, con le organizzazioni sindacali confederali, sia ITA che Alitalia in A.S. Convergendo tutti sulla necessità di avviare, nel più breve tempo possibile, l’operatività della nuova Compagnia di bandiera, con tutti gli asset industriali al suo interno che le permettano di competere nel mercato. Così il segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, commenta l’incontro odierno.

L’assetto industriale è imprescindibile – continua Tarlazzi – ribadiamo con forza, deve comprendere nel perimetro aziendale la manutenzione, l’handling e l’aviation in quota di maggioranza pubblica, per tutelare la piena occupazione e consegnare al Paese una Compagnia che rispetti il progetto votato dal parlamento.

Bisogna, però, andare oltre le dichiarazioni di buona volontà da parte di ITA e dai commissari di Alitalia in AS, dal momento che il tavolo può produrre azioni concrete solo quando avrà l’ok dal Governo, al