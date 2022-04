Alla conquista di Eldorado con la slot Gonzo’s Quest

- Advertisement -

AgenPress. Miete successi dal 2013. Sono ormai quasi dieci anni, infatti, che la Gonzo’s Quest si contraddistingue nel panorama delle slot machine, essendo comunque una delle più utilizzate per giocare sia nel panorama italiano che in quello internazionale.

La Gonzo’s Quest slot machine infatti possiede una grafica che è in grado ancora di accattivarsi le simpatie di tanti giocatori, proponendo meccaniche semplici da comprendere ed al tempo stesso appassionanti, con tante divertenti animazioni.

Del resto, la grafica 3D è comunque un elemento vincente di questa speciale slot machine, superiore a molte altri giochi simili grazie in particolare alla funzione Avalanche, delle vere e proprie valanghe attivate, in seguito ad una combinazione vincente, dall’esplosione dei simboli.

E altri forti richiami sono la modalità Free Fall della ‘caduta libera’ nonché la leggenda di Eldorado, ovvero un carico di lingotti d’oro e d’argento realizzati nelle fonderie del Nuovo Mondo, utilizzando gioielli e oggetti appartenuti al tesoro reale degli Incas.

Proprio su questo basa le proprie performance la Gonzo’s Quest, una vera e propria avventura alla ricerca di oro e tesori nascosti, regalando importanti vincite potenziali. Giocando con questa slot, infatti, ci si catapulta nel vero senso della parola nella mitica città di Eldorado, ambientata ai tempi dei Conquistadores nella giungla dello Yucatan .

Quest’ultima riesce a costituire scenario davvero attraente per il gioco, riuscendo a ricreare un’atmosfera atipica ed accattivante al tempo stesso, amplificata poi da ben venti linee di puntata fisse che si districano sui cinque rulli della slot.

Come dicevamo precedentemente le caratteristiche principali della Gonzo’s Quest sono molteplici, ma alcune spiccano rispetto alle altre come appunto la Avalanche, il simbolo Wild e la Free Fall.

MODALITÀ AVALANCHE – Si attiva al verificarsi di una combinazione vincente, ovvero quando i simboli della combinazione vincente danno vita ad una vera e propria esplosione che origina un’autentica ‘valanga’ di nuovi simboli e conseguentemente nuove combinazioni vincenti.

SIMBOLO WILD – Anche qui la sua funzione è tradizionale, nel senso che possiamo considerarlo una sorta di Jolly potendo attribuirsi il valore di qualsiasi altro simbolo al fine di formare combinazioni vincenti, che vengono pagate in base alle apposite tabelle.

MODALITÀ FREE FALL – E’ la modalità che si attiva quando tre simboli Gold Mayan si presentano sui rulli in successione da destra ed una delle combinazioni vincenti attiva anche la funzione Avalanche. Nel corso della modalità Free Fall, si possono conquistare anche giocate gratuite.

In definitiva quindi non resta che affidarsi nel vero senso della parola a Gonzo, ovvero il personaggio che accompagna il giocatore per l’intera durata della partita, rendendo l’esperienza davvero unica, movimentata e accattivante.