Allevamento polpi. Grandi sofferenze e metodi di macellazioni dolorosi

– Il report “Octopus Factory Farming – A Recipe for Disaster” (“Allevamento intensivo del polpo – Un disastro annunciato”) rivela come i piani per espandere l’allevamento intensivo dei polpi causerebberoa questi animali di natura solitaria e curiosa, esponendoli, inoltre, a, in quanto al momento non è disponibile un metodo di macellazione che risparmi loro sofferenza.

Inoltre, non c’è attualmente alcuna legislazione per proteggere il benessere dei polpi negli allevamenti e la loro dieta carnivora ne rende l’allevamento insostenibile e dannoso per l’ambiente.

La biologa marina Dr Elena Lara, Responsabile della ricerca sui pesci per Compassion in World Farming e autrice del report, ha spiegato:

Il film di Netflix, Il mio amico in fondo al mare (My Octopus Teacher, 2020), ha dato al mondo uno sguardo commovente sulla vita di questi animali selvatici unici, naturalmente solitari e fragili. Le persone che l’hanno visto saranno inorridite nello scoprire che ci sono piani per confinare queste affascinanti, curiose e senzienti creature in allevamenti intensivi. La loro vita non sarebbe una vita degna di essere vissuta.