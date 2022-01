Alternativa: Tamponi solo a sintomatici e stop dad e quarantene, normalizzare scuola

- Advertisement -

AgenPress. “Dopo due anni di scuola in presenza a singhiozzo, di confusione e sofferenza indotta ai più giovani con la compressione del loro diritto allo studio e alla socialità è arrivato il momento di far funzionare la scuola e normalizzare la vita dei nostri ragazzi. Lasciamoli andare a scuola e smettiamo di fare i tamponi, riserviamoli ai soli sintomatici. Non ha più senso mettere continuamente in quarantena le classi ora che i genitori e i nonni sono vaccinati”.

Lo affermano i parlamentari di Alternativa, sostenendo l’appello lanciato dalla Rete Nazionale Scuola in Presenza che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri dell’Istruzione e della Salute e alla presidente della Società Italiana di Pediatria per richiedere un tracciamento più snello. “Quella avanzata dalla Rete Nazionale Scuola in Presenza – aggiungono – è una proposta di buon senso che condividiamo e che porteremo in Parlamento”.

- Advertisement -

“La scuola non è un amplificatore dell’infezione, semplicemente riflette quello che accade nella società. In questo momento il virus sta circolando in maniera elevatissima, ed è inevitabile che in maniera elevatissima circoli nella scuola, ma le fasce d’età più giovani fortunatamente non presentano importanti problemi clinici dall’infezione con Sars-CoV-2”, sottolineano deputati e senatori di Alternativa richiamandosi alle affermazioni del professor Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina della Statale di Milano e Direttore della Pediatria e del Pronto Soccorso Pediatrico all’ASST Fatebenefratelli Sacco, contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa.

“La variante Omicron – concludono – nei bambini ha l’impatto simile a quello di un’influenza, per cui se stanno bene che vadano a scuola e se stanno male sarà il pediatra di famiglia a decidere se è opportuno fare il test per verificare la motivazione. È necessario fare un uso più oculato dei tamponi, mirato solo ai sintomatici altrimenti, continuando a seguire la strada che si sta percorrendo, si mandano inutilmente in tilt il sistema di tracciamento e le famiglie”.