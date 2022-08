- Advertisement -

FATTORI DI RISCHIO E IMPORTANZA DI ADOTTARE UN CORRETTO STILE DI VITA

AgenPress. Dal 9 all’11 settembre, a Firenze, presso piazza della Santissima Annunziata, torna Alzheimer Fest, un’iniziativa pensata per sensibilizzare sulle problematiche legate alla malattia di Alzheimer e che, ogni anno, coinvolge malati, famiglie, caregiver, volontari, associazioni e medici impegnati in questo campo.



Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) sarà presente anche quest’anno con diverse proposte per sensibilizzare sull’importanza della ricerca.

Sabato 10 settembre alle ore 11:30, presso l’Istituto degli Innocenti (Salone Brunelleschi) si terrà l’incontro “Alzheimer: quale prospettiva?” in cui interverranno il Prof. Sandro Sorbi (Past President di Airalzh e Prof. Ord. di Neurologia all’Università degli Studi di Firenze), i sei Ricercatori Airalzh che si sono aggiudicati il Bando AGYR 2021 (Airalzh Grants for Young Researchers) e la Presidente dell’Associazione Prof.ssa Alessandra Mocali. Sarà l’occasione per parlare dello stato della Ricerca sulla malattia, con un focus sui fattori di rischio e sull’importanza di adottare un corretto stile di vita, mantenendosi fisicamente, mentalmente e socialmente attivi.

Per tutta la durata dell’evento, inoltre, saranno esposti 20 “particolari” disegni. Si tratta di una serie di opere realizzate da Anna Sandri, scomparsa lo scorso anno a 93 anni dopo aver combattuto contro l’Alzheimer. I disegni, raccolti con cura dalla figlia Flavia Ongaro e dai suoi cari, raccontano il decorso della malattia durato 18 anni. Un lungo periodo, fatto di dolore ma anche di momenti felici, come canti, baci e abbracci, è stato così “raccontato” in tantissimi quaderni dalla signora Anna con disegni dalle mille sfumature e fantasie.



La famiglia Ongaro, che sarà presente ad Alzheimer Fest, ha deciso di donare i disegni della madre ad Airalzh, con la speranza che possano essere utili per studiare questa patologia.

Sabato 10 settembre, alle ore 17:30, all’Istituto degli Innocenti, si terrà un altro incontro, dal titolo “I disegni di Anna”. La famiglia Ongaro condividerà la propria esperienza di vita con i visitatori di Alzheimer Fest, mentre il Prof. Paolo Caffarra, Neurologo e Membro del Consiglio Direttivo di Airalzh, analizzerà il caso dal punto di vista clinico.

Da segnalare anche, venerdì 9 settembre, alle ore 18, in piazza Santissima Annunziata, un incontro dal titolo “L’Alzheimer in parole povere” dove il Prof. Sandro Sorbi verrà intervistato dal giornalista Claudio Sabelli Fioretti.