Amazzonia. Trovati effetti personali del giornalista Dom Phillips e di Bruno Pereira scomparsi dal 5 giugno

AgenPress – Procedono le ricerche brasiliane di un esperto indigeno e di un giornalista scomparso in una zona irrequieta dell’Amazzonia una settimana fa con il ritrovamento di uno zaino, un laptop e altri effetti personali degli uomini sommersi in un fiume .

Gli oggetti sono stati trovati domenica pomeriggio e sono stati trasportati in barca da agenti di polizia federale ad Atalaia do Norte, la città più vicina alla ricerca. In una dichiarazione domenica notte, la polizia ha affermato di aver identificato gli oggetti come gli effetti personali di entrambi gli uomini scomparsi, tra cui una tessera sanitaria e i vestiti di Bruno Pereira, l’esperto indigeno brasiliano.

Lo zaino, identificato come appartenente al giornalista freelance britannico Dom Phillips, è stato trovato legato a un albero mezzo sommerso, ha detto un vigile del fuoco ai giornalisti ad Atalaia do Norte. È la fine della stagione delle piogge nella regione e parte della foresta è allagata.

Lo sviluppo è arrivato il giorno dopo che la polizia ha riferito di aver trovato tracce di sangue nella barca di un pescatore che è in arresto come unico sospettato della scomparsa. Gli ufficiali hanno anche trovato materia organica di apparente origine umana nel fiume. I materiali sono in fase di analisi.

Le squadre di ricerca che hanno trovato il laptop e altri oggetti domenica hanno concentrato i loro sforzi in un punto del fiume Itaquai dove sabato è stato trovato un telo della barca usata dagli uomini scomparsi dai volontari del gruppo indigeno Matis.

“Abbiamo usato una piccola canoa per andare in acque poco profonde. Poi abbiamo trovato un telo, pantaloncini e un cucchiaio”, ha detto uno dei volontari.

Pereira, 41 anni, e Phillips, 57 anni, sono stati visti l’ultima volta il 5 giugno vicino all’ingresso del territorio indigeno della valle di Javari, che confina con Perù e Colombia. Stavano tornando da soli in barca sull’Itaquai ad Atalaia do Norte ma non sono mai arrivati.

Quella zona è stata teatro di violenti conflitti tra pescatori, bracconieri e agenti governativi. La violenza è cresciuta mentre le bande di narcotrafficanti combattono per il controllo dei corsi d’acqua per spedire la cocaina, sebbene l’Itaquai non sia una rotta nota per il traffico di droga.

Le autorità hanno affermato che una linea principale dell’indagine della polizia sulla scomparsa ha indicato una rete internazionale che paga i pescatori poveri per pescare illegalmente nella riserva della Valle di Javari, che è il secondo territorio indigeno più grande del Brasile.

Uno degli obiettivi più preziosi è il più grande pesce d’acqua dolce con squame del mondo, l’arapaima. Pesa fino a 200 chilogrammi (440 libbre) e può raggiungere i 3 metri (10 piedi). Il pesce viene venduto nelle città vicine, tra cui Leticia, Colombia, Tabatinga, Brasile e Iquitos, Perù.

L’unico sospettato noto nelle sparizioni è il pescatore Amarildo da Costa de Oliveira, noto anche come Pelado, che è agli arresti. Secondo i resoconti degli indigeni che erano con Pereira e Phillips, ha brandito loro un fucile il giorno prima che la coppia scomparisse.

Il sospetto nega qualsiasi illecito e ha detto che la polizia militare lo ha torturato per cercare di ottenere una confessione, ha detto la sua famiglia all’Associated Press.

Pereira, che in precedenza ha guidato l’ufficio locale dell’agenzia indigena del governo brasiliano, nota come FUNAI, ha preso parte a diverse operazioni contro la pesca illegale. In tali operazioni, di norma, gli attrezzi da pesca vengono sequestrati o distrutti, mentre i pescatori vengono multati e trattenuti per breve tempo. Solo gli indigeni possono pescare legalmente nei loro territori.

“Il movente del crimine è una faida personale sull’ispezione della pesca”, ha ipotizzato ai giornalisti il ​​sindaco di Atalaia do Norte, Denis Paiva, senza fornire ulteriori dettagli.