Ambasciatore ucraino in Usa: “la Russia è uno stato terrorista guidato da un criminale di guerra”

AgenPress – L’ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Oksana Markarova, domenica ha fatto irruzione in Russia per l’invasione del suo paese, dicendo che è “uno stato terrorista guidato da un criminale di guerra”.

“E’ chiaro per noi che la Russia è uno stato terrorista guidato da un criminale di guerra e stiamo lavorando giorno e notte e combattendo ferocemente per difendere la nostra terra e la nostra democrazia”, ​​ha detto Markarova a Dana Bash della CNN su “Stato dell’Unione

“E tutti dovrebbero essere assicurati alla giustizia. Quindi, penso che sarà difficile gestire uno stato dall’Aia”, ha aggiunto, riferendosi alla Corte penale internazionale con sede nei Paesi Bassi.

Markarova ha detto a Bash che le forze russe “stanno uccidendo civili, uccidendo bambini, distruggendo i nostri ospedali, sai, infrastrutture civili, case residenziali, ovunque. È un atto di criminale di guerra, ecco perché abbiamo aperto (una) indagine in Ucraina, ecco perché l’Ucraina ha presentato tutta la domanda a tutti i tribunali internazionali”.

“E sì, (il presidente russo) Vladimir Putin, insieme a tutti, ogni russo che ne è responsabile, dovrà finire in prigione per questi crimini di guerra”.

I commenti arrivano appena un mese dopo che la Russia ha iniziato la sua guerra in Ucraina e diversi giorni dopo che anche gli Stati Uniti hanno dichiarato che membri delle forze armate russe hanno commesso crimini di guerra in Ucraina . In tal modo, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha citato “rapporti credibili” di attacchi indiscriminati e attacchi deliberatamente contro civili, inclusa la distruzione di condomini, scuole e ospedali. Il Dipartimento di Stato ha citato specificamente gli attacchi a un ospedale per la maternità e un teatro a Mariupol. Il teatro, ha detto il Dipartimento di Stato, era contrassegnato con la parola russa per “bambini” in lettere visibili dal cielo.