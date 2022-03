Ambulanze militari trasportano centinaia di cadaveri di soldati russi +++Video+++

- Advertisement -

AgenPress. I cadaveri dei soldati russi uccisi in Ucraina vengono spostati dalla Bielorussia alla Russia in treno e aerei nel cuore della notte per evitare di attirare l’attenzione.

Il video pubblicato da Radio Free Europe/Radio Liberty mostra le ambulanze militari che attraversano la città bielorussa di Homel.

Dall’inizio di marzo oltre 2.500 corpi sono già stati rispediti in Russia

L’esercito ucraino afferma che più di 14.000 soldati russi sono stati uccisi, mentre una stima dell’intelligence ha affermato che il numero è di circa 7.000. Il ministero della Difesa di Mosca afferma che sono stati uccisi meno di 500 soldati.