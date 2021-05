Ammaraggio della SpaceX con 4 astronauti a bordo. Il ritorno dopo 6mesi nello spazio

AgenPress – La capsula SpaceX Crew Dragon, con quattro astronauti dell’ISS a bordo, ha effettuato l’ammaraggio in Florida al largo di Panama City dopo sei mesi nello spazio. Lo riferisce la Nasa.

L’equipaggio Dragon di SpaceX, che trasportava gli astronauti della NASA Michael Hopkins , Victor Glover e Shannon Walker , e l’astronauta della Japan Aerospace Exploration Agency Soichi Noguchi , è tornato sulla Terra alle 2:56 EDT al largo della costa di Panama City, Florida. Gli equipaggi a bordo delle navi di recupero SpaceX hanno recuperato con successo il veicolo spaziale e gli astronauti. Dopo il ritorno a riva, gli astronauti torneranno a Houston.

“Benvenuti a casa Victor, Michael, Shannon e Soichi, e congratulazioni ai team della NASA e SpaceX che hanno lavorato così duramente per garantire il loro sbarco sicuro e di successo”, ha detto il senatore Bill Nelson, che è stato confermato dal Senato come NASA Amministratore il 29 aprile. “Abbiamo compiuto un altro incredibile volo spaziale per l’America e per i nostri partner commerciali e internazionali. Il trasporto sicuro e affidabile verso la Stazione Spaziale Internazionale è esattamente la visione che la NASA aveva quando l’agenzia ha intrapreso il programma dell’equipaggio commerciale “.

La missione SpaceX Crew-1 della NASA è stata lanciata il 15 novembre 2020 su un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida. Gli astronauti hanno chiamato la navicella Resilience, in onore delle loro famiglie, colleghi e concittadini, sottolineando la dedizione mostrata dalle squadre coinvolte nella missione e dimostrando che non c’è limite a ciò che gli esseri umani possono ottenere quando lavorano insieme. L’equipaggio Dragon Resilience ha attraccato al porto di andata del modulo Harmony della stazione spaziale il 16 novembre, quasi 27 ore dopo il decollo.

Complessivamente, Hopkins, Glover, Walker e Noguchi hanno percorso 71.242.199 miglia durante i loro 168 giorni in orbita (con 167 giorni a bordo della stazione spaziale), completando 2.688 orbite attorno alla Terra. Con lo splashdown, l’equipaggio ha anche battuto il record di durata della missione del veicolo spaziale americano di 84 giorni, 1 ora e 15 minuti, stabilito dall’equipaggio finale dello Skylab nel febbraio 1974.

All’inizio del 2021, gli astronauti dell’equipaggio-1 hanno avuto un ruolo significativo da svolgere in cinque passeggiate spaziali fuori dal laboratorio orbitante. Glover ha completato le sue prime quattro passeggiate spaziali, di cui tre insieme a Hopkins, il cui numero totale di passeggiate spaziali è ora cinque. Noguchi si è unita a Kate Rubins della NASA nella quarta passeggiata spaziale di ciascuna delle loro carriere. Durante le passeggiate spaziali, gli astronauti hanno collegato i cavi sulla piattaforma scientifica Bartolomeo recentemente installata , hanno preparato la stazione per i prossimi aggiornamenti degli array solari , hanno eseguito la manutenzione del sistema di raffreddamento della stazione e completato altre attività di manutenzione della stazione.

Il 5 aprile, tutti e quattro gli astronauti dell’equipaggio 1 sono saliti a bordo di Resilience per una manovra di trasferimento del porto , spostando il loro veicolo spaziale dal porto rivolto in avanti al porto rivolto verso lo spazio sul modulo Harmony . La mossa ha consentito al porto rivolto a prua di ricevere quattro astronauti dell’equipaggio-2 al loro arrivo alla stazione il 24 aprile. Entro la fine dell’anno, la 22a missione dei servizi di rifornimento commerciale di SpaceX dovrebbe attraccare al porto zenit appena vacante, portando con sé prima coppia di nuovi pannelli solari.