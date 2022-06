Amministrative. Binetti (Udc): Solo 15 donne candidate sindaco, dato molto negativo

- Advertisement -

AgenPress. “Sono solo 15 le donne candidate sindaco alle elezioni amministrative del 12 giugno. Un dato molto negativo. Le donne meritano maggiore attenzione. Il numero complessivo delle candidate, in tutti i partiti, resta abbondantemente al di sotto di quel 50% che dovrebbe definire la parità di genere. Ma quel che colpisce ancor di più, è il silenzio che circonda tante candidature.

Come se la loro presenza nelle liste fosse un fatto puramente formale e non un concreto fattore di cambiamento a livello di politiche locali. I dibattiti hanno privilegiato, come sempre, gli uomini che partecipavano alla competizione e non di rado si sono visti panel senza donne, nonostante lo slogan lanciato in Rai all’inizio della campagna elettorale: No women, no panel.

- Advertisement -

C’è bisogno di una maggiore presenza femminile in tutti i nodi cruciali della vita del Paese, soprattutto laddove prendono forma le decisioni strategiche e si ipoteca il futuro delle nuove generazioni. La presenza femminile in politica potrebbe contribuire a mettere in evidenza uno stile diverso di governare, molto più orientato al concreto e alla soluzione dei problemi. La politica dell’ascolto, soprattutto in tempi difficili come quelli in cui stiamo vivendo, con l’inflazione che cresce di giorno in giorno, richiede la capacità di intervenire su molteplici piani senza banalizzare i problemi vicini alla quotidianità della vita: la spesa quotidiana, i trasporti, gli asili nido, l’assistenza agli anziani.

Ma nello stesso tempo sapendo immaginare soluzioni innovative per problemi che appaiono semplici, ma che tali non sono pensando al tempo in cui si trascinano. Il lavoro dei giovani, la valorizzazione degli anziani, il terzo settore con tutte le iniziative di volontariato che è in grado di proporre. La ri-organizzazione della rete dei servizi di assistenza e di cura, nuove forme di co-housing per gli anziani, ecc.

Per chi di tanti problemi si è sempre fatto carico stando in casa, non sarà difficile immaginare soluzioni concrete spostandosi su di un fronte esterno alla casa di famiglia, senza perdere sapere di famiglia. Ma per questo, e non solo per questo, servono più donne che possano animare la politica da protagoniste e per questo vale la pena sostenerle in campagna elettorale, tanto più se, come sempre, restano una minoranza”.

- Advertisement -

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.