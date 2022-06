Amministrative, Montecchi (Valore Liberale): “Soddisfatti per la vittoria di Lagalla a Palermo”

- Advertisement -

AgenPress. “Abbiamo partecipato a Palermo con alcuni candidati a sostegno di Lagalla, candidato che ha raggiunto un risultato al di sopra delle aspettative. Possiamo ritenerci, quindi, molto soddisfatti ed è ottimo segnale per il futuro.

Per il resto, ci stiamo organizzando in tutto il Paese in vista delle politiche. I tempi per le amministrative erano troppo brevi per un partito appena nato come il nostro”.

E’ quanto sostiene Marco Montecchi, segretario nazionale di Valore Liberale in un’intervista a Spraynews.