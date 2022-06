Amministrative. Palermo, Cesa (Udc): È la vittoria dei palermitani che non hanno ceduto a strumentalizzazioni

- Advertisement -

AgenPress. “La vittoria di Roberto Lagalla è una straordinaria vittoria dei palermitani, di quei palermitani che hanno voglia di scommettere sulla competenza e sull’onestà, senza farsi strumentalizzare da temi che devono unire e non essere utilizzati per fini elettorali.

Siamo profondamente orgogliosi non solo e non tanto perché Roberto appartiene alla comunità dell’UDC, ma perché abbiamo testimoniato, anche con fermezza e determinazione, che nel centro destra, è possibile trovare la sintesi quando si pone al centro il rispetto e l’umiltà in chiave inclusiva. Senza prevaricazioni. Così è stato a Palermo e così accadrà alle imminenti elezioni regionali siciliane e a quelle politiche.

Da Palermo siamo certi che si rafforzerà lo spirito che ha contraddistinto il centro destra vincente, quello maggioritario nel Paese, quello che i nostri elettori premiano quando si dimostra unito e coeso”.

Lo afferma Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.