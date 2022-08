Anche l’Italia nel gruppo che visiterà la centrale Zaporizhzhia. Si distribuiscono pillole di iodio per le radiazioni

AgenPress – Mentre i bombardamenti hanno intensificato i timori per un incidente nucleare alla centrale di Zaporizhzhia , sabato le autorità ucraine hanno intensificato le esercitazioni di emergenza e si sono affrettate a distribuire ioduro di potassio, un farmaco in grado di proteggere le persone dal cancro alla tiroide indotto dalle radiazioni, per decine di migliaia di persone che vivono vicino alla struttura.

In un paese ancora ossessionato dalla memoria del disastro nucleare di Chernobyl del 1986, i funzionari hanno esortato il pubblico a non farsi prendere dal panico anche se i complessi negoziati per consentire a un team di scienziati dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica di visitare l’impianto controllato dalla Russia nel sud-est dell’Ucraina hanno preso su una maggiore urgenza.

L’agenzia, l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha riunito un team di esperti per recarsi a Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d’Europa, già la prossima settimana.