Ancora valido il patto di “scambio informazioni” tra Salvini e Putin nonostante l’invasione in Ucraina

AgenPress – L’ accordo siglato da Matteo Salvini con Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. L’accordo, firmato nel marzo del 2017, si è automaticamente rinnovato.

[…] l’accordo di partenariato “paritario e confidenziale” tra la Lega e Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, è stato siglato il 6 marzo 2017. […]

La Lega non ha potuto discutere i termini dell’accordo già preparato da Mosca. A rivelarlo il 4 aprile 2022 fu “Report, programma d’inchiesta di Sigfrido Ranucci.

Il patto fu firmato da Matteo Salvini e dal responsabile Esteri di “Russia Unita”, Sergej Zheleniak. Il segretario del Carroccio era volato a Mosca per un bilaterale con il ministro degli Esteri Sergej Lavrov e parlò di “accordo storico”.

Più volte Salvini ha espresso “simpatie” per Putin, indossando addirittura una maglietta con il suo volto di Putin. Su Facebook scriveva: “Cedo due Mattarella in cambio di mezzo Putin!“. Nel 2015 scrive “Sostituirei Renzi con Putin domani mattina!”. E ancora, nel 2017 “«Se devo scegliere tra Putin e la Merkel… vi lascio la Merkel, mi tengo Putin!”. Poi nel 2018 quando si sono svolte le ultime elezioni politiche in Russia, ha auspicato la vittoria di Putin definendolo “uno dei migliori uomini politici della nostra epoca”.

Nell’intesa bilaterale non mancano i temi della cooperazione economia e degli investimenti tra i due Paesi, così duramente penalizzati dalle continue estensioni (l’ultima di sei mesi in occasione del G7) delle sanzioni da parte dell’Unione europea. Anche oggi Salvini si dice contrario ribadendo la necessità di abolirle.

Il testo integrale, come recita l’articolo 1, prevede un partenariato tra la Federazione russa e la Repubblica italiana che si basi sullo scambio di “informazioni su temi di attualità, sulle relazioni bilaterali e internazionali, sullo scambio di esperienze nella sfera della struttura del partito, del lavoro organizzato, delle politiche per i giovani, dello sviluppo economico, così come in altri campi di interesse reciproco”.