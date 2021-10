Andria. Cade in una vasca piena di mosto: muore operaio di 30 anni

- Advertisement -

AgenPress – Un operaio è morto la notte scorsa cadendo in una vasca piena di mosto. L’incidente è accaduto mentre stava lavorando a un macchinario per la vinificazione in un’azienda di Andria, tra Barletta e Trani.

L’uomo di 30 anni, è stato subito soccorso dai colleghi e poco dopo dai sanitari del 118. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il macchinario è stato posto sotto sequestro.

Il macchinario dove è morto il trentenne operaio è stato posto sotto sequestro. E’ stato aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti: l’ipotesi di reato è omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A dare l’allarme sono stati gli altri operai presenti in azienda, che avrebbero provato a rianimare il 30enne anche praticando il massaggio cardiaco. Quando i medici del 118 sono arrivati, pero’, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

Sono intervenuti anche gli uomini dello Spesal per accertare la posizione lavorativa della vittima che, da prime verifiche, sembrerebbe essere regolarmente assunta.