Anguille europee a rischio estinzione

Gli sforzi dell’Unione europea

Fiumi come il Frémur, nel nord della Francia, sono vitali per la migrazione delle anguille dal mare verso l’interno e viceversa. Le anguille si sono evolute per superare alcuni ostacoli naturali, ma oggi ci sono troppe dighe e sbarramenti sul loro cammino. Queste barriere influenzano il flusso dei fiumi, aumentandone l’inquinamento e la tossicità e indebolendo le anguille.

“Ci sono 1,2 milioni di dighe in Europa, cioè circa una diga ogni 400 metri di corso d’acqua – dice Eric Feunteun, professore di ecologia marina -. Tutto ciò contribuisce al declino di questa specie che ha bisogno di migrare e di vivere in un corso d’acqua non modificato, che offra il cosiddetto continuum fluviale dalla sorgente al mare.”

Il lungo studio in corso sul Frémur mostra che, nonostante i recenti picchi, meno anguille stanno migrando, probabilmente a causa degli ostacoli lungo il fiume. Seguendo il regolamento europeo, gli stati membri stanno adottando delle misure per facilitare la migrazione, per esempio installando passaggi per i pesci. La loro efficacia però è limitata. I ricercatori suggeriscono misure più ponderate, come ad esempio l’apertura delle barriere per un breve periodo durante i picchi migratori.

“Nonostante le misure adottate in questo sito con l’installazione di passaggi per le anguille, la popolazione ha continuato a diminuire. Erano sforzi necessari, ma non sufficienti”, dice Fabien Charrier, responsabile del progetto “Fish pass”. Le centrali idroelettriche sono un’importante fonte di energia rinnovabile, ma le loro turbine possono ferire e uccidere le anguille adulte che tornano all’oceano per deporre le uova. Nei Paesi Bassi il progetto “Eel over the dyke” (“Anguille oltre la diga”) punta a mitigare questa minaccia: i pescatori catturano le anguille fuori stagione e le rilasciano dall’altra parte della centrale per dar loro un accesso sicuro al mare.