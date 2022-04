Anpi, Radicali: oggi le bandiere ucraine sono simbolo della Resistenza

- Advertisement -

AgenPress. “Alle manifestazioni per il 25 aprile siano benvenute tutte le bandiere, quelle della Nato e soprattutto quelle dell’Ucraina”, così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani in risposta al presidente dell’Anpi Pagliarulo che ha annunciato di non ammettere durante le celebrazioni le bandiere Nato.

“Il popolo ucraino si sta difendendo dall’aggressione di Putin. Sono loro i partigiani da sostenere oggi e l’equidistanza che trasuda dalle parole del presidente Anpi non si addice alla Resistenza né ai partigiani.

- Advertisement -

Proprio per questo abbiamo organizzato il convegno ‘Un 25 aprile anche per l’Ucraina’ con molti esperti che tratteranno i temi dei crimini di guerra di cui si è macchiato lo zar e gli strumenti della giustizia internazionale per giudicarlo di fronte alla Corte Penale dell’Aja.

Ci auguriamo che il sostegno all’Ucraina e alla sua lotta per la liberazione sia forte e diffuso in una giornata così importante per il nostro Paese”, conclude.