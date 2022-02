Antitrust: 10 milioni multa a società contatori acqua

- Advertisement -

AgenPress. L’Antitrust ha comminato oltre 10 milioni complessivi di sanzioni per intesa anticoncorrenziale a società attive nella fornitura dei contatori idrici.

“Un grave danno per i consumatori. E’ evidente che un’intesa restrittiva si traduce in una gara falsata e in maggiori costi dei contatori a carico dei gestori del Servizio Idrico Integrato” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia e idrico dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ma anche se il contatore è apparentemente gratuito per le famiglie e se guasto va sostituito gratuitamente dal gestore, in realtà il suo prezzo è inserito nella tariffa che deve coprire i costi efficienti del servizio, sia quelli operativi per la gestione degli impianti sia quelli di investimento relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti” conclude Vignola.