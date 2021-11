Antitrust: chiuse 13 istruttorie su società gas e luce

- Advertisement -

AgenPress. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso 13 procedimenti istruttori per la mancanza di trasparenza nell’indicazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero.

“Bene, ottima notizia, ma le bollette, purtroppo, restano ancora un rompicapo inestricabile. Se, come risulta dagli ultimi dati di Arera, i clienti domestici che sono passati al mercato libero hanno finito per pagare di più è di tutta evidenza che i consumatori o sono dei kamikaze o evidentemente hanno aderito senza comprendere fino in fondo le informazioni fornite dalla società” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

- Advertisement -

“Per la luce, in termini di prezzo medio finale, il mercato libero nel 2020 è stato più costoso della maggior tutela del 23,6%, +37,2% per la fascia tra 3500 e 5000 kWh/anno, +35,7% tra 2500 e 3500, +32,7% tra 1800 e 2500, +27,9% tra 1000 e 1800. Quanto al gas fino a 5.000 metri cubi/anno, il mercato libero è stato più caro del 21,8%, nel servizio di tutela il prezzo medio finale è stato pari a 51 cent al metro cubo contro 62 cent nel mercato libero” prosegue Vignola.

“Insomma, le bollette restano ancora un mistero irrisolto di questo Paese. Per questo diventa facile trarre in inganno il cliente e per questo da tempo proponiamo che nel Portale offerte possa essere inserita l’offerta che il consumatore sta pagando, altrimenti non potrà mai sapere se ce ne sono altre più convenienti” conclude Vignola.