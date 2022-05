Antitrust: Rustichelli, ok offerte solo scritte per luce, gas

- Advertisement -

AgenPress. Piena sintonia di Assoutenti con la proposta dell’Antitrust in tema di contratti luce e gas per l’introduzione di una norma che preveda che il vincolo contrattuale sorga solo a seguito della conferma dell’offerta, da parte del consumatore, per iscritto, purché la misura non si trasformi in un eccesso di burocrazia a danno degli utenti.

“Siamo favorevoli a garantire maggiori tutele ai consumatori che spesso si ritrovano a loro insaputa contratti attivati per via telefonica dopo la chiamata di un call center – spiega il presidente Furio Truzzi – .

Non vorremmo però che la necessità di una firma scritta su un documento per le nuove forniture o per cambiare operatore si trasformi in un disagio per i consumatori e in un eccesso di burocrazia. Per tale motivo chiediamo di vincolare allo SPID l’accettazione delle offerte su luce e gas o la disdetta dei contratti in essere, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal digitale così da per porre un freno definitivo alle forniture attivate in modo ingannevole e con il consenso estorto telefonicamente agli utenti” – conclude Truzzi.