Antitrust: sanzione da oltre 100 mln a Google

AgenPress. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 100 milioni di euro a Google per abuso di posizione dominante e per non aver consentito l’interoperabilità dell’app JuicePass con Android Auto.

“E’ importante, anche per lo sviluppo della mobilità elettrica, che ci sia un’ampia possibilità di scelta per il consumatore, in modo che abbia più app a disposizione da utilizzare quando è alla guida” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori

“La concorrenza deve essere fatta sulla qualità delle app e non essere a monte sulla base della compatibilità con il sistema operativo. Il consumatore deve sempre poter scegliere” conclude Vignola.