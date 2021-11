Antonella Cortese (Aispis): Ennesimo femminicidio, quando andrà avanti questa mattanza? Si alla certezza della pena e no al rito abbreviato

- Advertisement -

AgenPress. “Ennesimo femminicidio, ennesima giovane vittima. Vanessa, 26 anni, è bastato un solo colpo, alla testa per togliere la vita a questa giovane ragazza.

Mi chiedo solo quanto debba andare avanti questa mattanza, quante donne debbano ancora perdere la vita per via di compagni, fidanzati, mariti che non sanno gestire la gelosia, ecco perchè la certezza della pena, è fondamentale, affinché il femminicidio venga considerato un’aggravante dell’omicidio, in quanto al reato, già di per sé gravissimo, si aggiunge il movente discriminatorio.

Femminicidio è uccisione della donna in quanto donna, in quanto appartenente ad un genere che si vuole inferiore e perciò soggetto al predominio maschile.”

Lo dichiara in una nota Antonella Cortese Criminologa e Presidente Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica.