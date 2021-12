Antonio del Monaco (M5S), chiede la chiusura di Uomini e donne. “Incita alla violenza, donne derise, diseducativo”

- Advertisement -

AgenPress – L’onorevole Del Monaco conferma di aver sporto denuncia verso il programma di Maria De Filippi, chiedendo che venga chiuso il prima possibile, o per lo meno che vengano rivalutati interamente i meccanismi che lo strutturano. Nel documento, presentato alla stazione dei carabinieri di Maddaloni (Caserta) il 24 novembre 2021 e visionato da Fanpage.it, il deputato chiede con vigore che vengano presi provvedimenti in sede di giustizia contro uno degli show più visti della tv degli ultimi anni: “Io denuncio apertamente questo programma; denuncio la violenza verbale e fisica che lo caratterizza”, scrive con vigore Del Monaco. “Alla vigilia della giornata contro la violenza sulla donne, non è possibile accettare un programma che mette in mostra simili comportamenti: donne derise, messe alla berlina e offese”, si legge nell’esposto.

Secondo il deputato, il programma di Canale Cinque sarebbe diseducativo. Ma non solo: crea dinamiche e agitazioni continue che portano alla violenza “verbale e non solo nei confronti delle donne, con commenti volgari, accuse infamanti e nemmeno un briciolo di etica“.

Nel testo scritto da mano dall’onorevole vengono fatti presente i motivi per cui un programma di questo genere sarebbe diseducativo e dovrebbe dunque essere bannato al più presto. Non solo mette in scena rapporti disfunzionali tra uomo e donna, portando uno dei due ad essere considerato “oggetto” dall’altro, che decide se dargli o meno la parola ed eventualmente rispedirlo a casa senza che abbia nemmeno aperto bocca, ma crea anche un’agitazione tale da incitare la violenza “verbale e non solo nei confronti delle donne”, spiega Del Monaco. “Un pullulare di umanità che rasenta il ridicolo, piena di sé, tra urla, commenti volgari, accuse infamanti e nemmeno un briciolo di etica! O di amor proprio, oserei dire”. Insomma, a suo dire uno spettacolo “vergognoso che si palesa davanti agli occhi dello spettatore”.