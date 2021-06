Antonio Guterres (segr. Onu): “I vaccini dovrebbero essere considerati un bene pubblico globale”

“La disuguaglianza dell’equità vaccinale – dice – non è solo il nostro più grande banco di prova morale dei nostri tempi, ma anche una questione di efficacia.

Poiché il virus tende a mutare, nessuno è al sicuro finché tutti non vengono vaccinati: purtroppo, il mondo non s’allinea, siamo di fronte allo spettro di un mondo diviso e di un decennio perduto per lo sviluppo.