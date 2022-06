AO San Giovanni Addolorata: Zingaretti e D’Amato inaugurano Area Week Donna e Ostetricia

- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e il Direttore generale dell’A.O San Giovanni Addolorata, Tiziana Frittelli inaugurano la nuova Area Week Donna e Ostetricia ubicata al piano secondo del Corpo D del Presidio Ospedaliero San Giovanni.

L’opera è stata finanziata con DGR 861 del 18.12.2017 (ex art. 20 L 67/88 – 3° fase AdP scheda 68) per un valore complessivo da quadro economico, comprensivo di tutte le voci, di € 930.000,00 IVA compresa.

“Oggi inauguriamo un reparto avanzato, all’avanguardia che consentirà di aumentare la qualità e il servizio di assistenza per mamme e piccoli pazienti nel periodo di degenza e per i medici che di loro si prendono cura. Una struttura dedicata alla donna e alle sue specifiche necessità in caso di ricovero. Stiamo facendo uno sforzo notevole per migliorare la qualità dell’edilizia sanitaria e delle tecnologie a disposizione del servizio sanitario regionale del Lazio. Questa nuova area si inserisce proprio nel percorso che da anni abbiamo intrapreso per offrire una sanità sempre più moderna e vicina alle esigenze dei cittadini”, ha spiegato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Un reparto nuovo, moderno e dotato di tutte le ultime tecnologie. Un salto in avanti che permette di riqualificare e potenziare l’area materno-infantile offrendo all’utenza un servizio sempre più di qualità, in spazi moderni e accoglienti. Miglioriamo il comfort per le mamme, i piccoli pazienti e per i nostri professionisti che ogni giorno con professionalità operano e garantiscono un’assistenza di qualità” ha commentato l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

“Il reparto è stato concepito per la donna nelle sue diverse fasi di età e per tutte le necessità che riguardano la sua salute e ricomprende al suo interno le attività di ginecologia, ostetricia e senologia. L’assistenza è erogata da un’équipe multidisciplinare che con professionalità e dedizione si dedica quotidianamente a soddisfare le esigenze dell’universo femminile” ha concluso il Dg Tiziana Frittelli.

L’intervento di ristrutturazione si inserisce coerentemente nel piano di riqualificazione e sviluppo di tutte le attività sanitarie connesse all’area sanitaria materno infantile, la cui attuazione ha già conosciuto, con l’inaugurazione del nuovo ambulatorio pediatrico del Presidio Santa Maria del maggio scorso, un primo concreto riscontro e che si compirà con la prossima ultimazione del blocco parto e successivamente con la ristrutturazione dell’ attuale reparto di Degenza ostetrica e degli ambienti destinati alla IVG. Il reparto così come realizzato risponde pienamente alle normative nazionali di settore ed agli standard richiesti dalla normativa regionale per le degenze in regime di ricovero a ciclo continuativo.

I lavori hanno riguardato il rifacimento delle componenti impiantistiche (impianti elettrici, elettronici, meccanici, di rilevazione fumi ed idrici) e di gran parte delle componenti edili interne; particolare attenzione è stata riservata al comfort degli ambienti, agevolando, attraverso l’uso del colore l’orientamento dei pazienti e del personale sanitario tra le diverse destinazioni d’uso dei singoli ambienti del reparto.

La superficie interessata è costituita da circa mq 600 così suddivisi:

– 7 stanze di degenza per complessivi 18 posti letti, così distribuiti: 2 stanze da 4 p.l., 2 stanze da 3 p.l., 1 stanza da 2 p.l. e 2 stanze da 1 p.l.. Tutte le stanze sono dotate di servizio igienico interno dedicato (mq 250)

– Spazi per le funzioni sanitarie: stanza Medici, spogliatoio, stanza Coordinatrice, stanza Primario, stanza Medico di guardia, stanza infermieri (mq 140)

– Spazi per visita ed accoglienza: stanza visita, medicheria e soggiorno pazienti (mq 50)

– Depositi e locali tecnici (mq 40)

– Connettivo di piano (mq 110)

Particolare attenzione è stata posta al miglioramento del comfort alberghiero e assistenziale al passo con il processo di modernizzazione e umanizzazione dell’ospedale. Le stanze di degenza hanno servizi esclusivi, sono ampie, luminose e dotate di arredi moderni e funzionali. Curata in particolare la componente cromatica per rendere gli ambienti più confortevoli e rassicuranti, personalizzabili ed esteticamente gradevoli con l’intento di aumentare il livello di soddisfazione delle pazienti.