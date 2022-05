Appalti, Mazzetti (FI): “Ridurre passaggi fasi di progettazione. Urgente aggiornamento prezzari”

- Advertisement -

AgenPress. “In materia di appalti pubblici, semplificare significa ridurre i passaggi nelle fasi di progettazione e con il governo Draghi è iniziato un percorso di semplificazione”.

Lo ha dichiarato Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e relatrice di maggioranza sulla Legge Delega per il Codice Appalti, intervenendo stamani a TV Prato ricordando che “il Codice Appalti del 2016 ha prodotto una serie infinita di problemi, che danneggiano cantieri e imprese, ai quali ci siamo posti l’obiettivo di rimediare”.

“Tre fasi sono troppe – ha spiegato – due sono sufficienti: una prima fase di progettazione tecnico-economica approfondita e una fase esecutiva vera e propria”. “Intorno al grande tema degli appalti pubblici – ha aggiunto Mazzetti – c’è quello dei prezzi, che devono essere subito aggiornati per tener conto del caro materiali, prevedendo aggiornamento periodico, almeno semestrale, oltre ad alcune contromisure per salvaguardare le imprese come le cause di forza maggiore”.