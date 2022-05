Appello mogli dei soldati Azov: salviamo la loro vita, non diamogli i premi postumi

- Advertisement -

AgenPress – Cinque donne ucraine i cui mariti sono tra i soldati ucraini che resistono all’acciaieria Azovstal – Hanna Naumenko, Kateryna Prokopenko, Yuliia Fedosiuk, Olha Andrianova e Daria Tsykunova – hanno tenuto una conferenza stampa congiunta tramite Zoom il 15 maggio, invitando il mondo a unire gli sforzi ed estrarre l’esercito ucraino dalla pianta circondata.

“ La cosa più importante è salvare la vita agli eroi dell’Ucraina, non dare (loro) premi postumi”, ha detto Fedosiuk. “Continuiamo a sentire parlare di quanto sia ‘successo’ una tragedia ad Azovstal. Ma non è ancora finita. Crediamo che sia ancora possibile far uscire di lì i nostri difensori”.

I soldati ucraini dell’Azovstal hanno ripetutamente invitato i leader ucraini e mondiali a trovare un modo per farli uscire dalla pianta assediata, possibilmente organizzando un’estrazione in un paese terzo.

Circa 1.000 soldati ucraini si trovano nello stabilimento che rimane l’unica area di Mariupol non sequestrata dalla Russia. Circa 600 di loro sono feriti, secondo uno dei soldati ad Azovstal. Essendo stati tagliati fuori dal resto del mondo per molte settimane, non hanno quasi cibo e medicinali.

Il soldato, che era un agente di polizia locale, ha detto che “i soldati feriti senza arti giacciono uno accanto all’altro in condizioni non igieniche, con mosche, suoni di dolore e cattivi odori”.

La Turchia ha proposto di organizzare un’evacuazione navale per i soldati attraverso il Mar Nero dal porto di Berdiansk occupata, dove sarebbero trasportati via terra. In questo scenario, la Turchia garantirebbe che fino alla fine della guerra i soldati evacuati non lascino la Turchia e non possano combattere contro i russi.

Secondo Mustafa Dzhemilev, il leader dei tartari di Crimea che ha discusso dell’evacuazione con un rappresentante della Turchia, la Russia ha rifiutato di consentire l’evacuazione a meno che i soldati ucraini non si arrendessero. Il 14 maggio un portavoce del presidente turco ha detto che l’offerta era ancora sul tavolo.

Il numero dei soldati feriti cambia ogni giorno, hanno detto le mogli dei soldati il ​​15 maggio, poiché alcuni dei feriti muoiono e altri rimangono feriti a causa dei continui bombardamenti e bombardamenti.

Petro Andriushchenko, un consigliere del sindaco di Mariupol, ha detto la mattina del 15 maggio che la Russia ha usato proiettili incendiari o bombe al fosforo durante l’ultimo attacco ad Azovstal.

La catastrofe umanitaria

“Difficilmente vengono in superficie, solo per trovare cibo e acqua. L’umore è pessimista perché non c’è quasi speranza di salvezza. Si stanno preparando per l’ultima battaglia”, hanno detto le mogli dei soldati dell’Azovstal alla conferenza stampa del 15 maggio.

Andrianova, il cui marito è ferito, ha aggiunto che suo marito non è stato fuori dal bunker e ha visto la luce del giorno dal 28 aprile. La situazione umanitaria nell’ospedale sotterraneo è particolarmente grave, ha aggiunto, poiché è estremamente difficile consegnare cibo o acqua là.

Una quantità minima di antibiotici viene utilizzata solo per il trattamento di lesioni gravi e le persone devono subire amputazioni degli arti senza antidolorifici.

“I nostri mariti bevono un sorso di acqua tecnica ogni 5-6 ore. Quando diciamo che la situazione è critica, intendiamo sul serio”.

L’11 maggio, Maksym Zhorin, un co-comandante del reggimento Azov, ha affermato che le forze russe hanno distrutto il secondo ospedale sotterraneo ad Azovstal, privando ulteriormente i soldati delle cure mediche. Lo stesso attacco ha ucciso anche 10 persone. Ha affermato che anche quelli con ferite lievi stanno lentamente morendo a causa delle cattive condizioni.

“Mariupol è Aleppo”, hanno detto, riferendosi alla città siriana devastata. “Atrocità come questa non accadevano in Europa dal 1945”.

Le truppe russe hanno ripetutamente offerto all’esercito ucraino la resa. Ma i soldati ucraini hanno ripetutamente affermato che la resa “non è un’opzione” e le loro mogli gli fanno eco.

“Non meritano di essere torturati, uccisi in cattività”, ha detto Prokopenko.

Se si arrendono, i soldati Azov hanno poche possibilità di sopravvivenza, ha aggiunto Fedosuik, poiché le forze russe hanno “un atteggiamento speciale nei loro confronti a causa della propaganda secondo cui sono tutti nazisti”.

“I nostri mariti sono persone normali, patrioti, non neonazisti”, ha detto Fedosuik. “Amano il loro paese e combattono per i nostri valori comuni”.

Le mogli hanno ringraziato la Kalush Orchestra, band ucraina che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022 il 14 maggio, per aver chiamato dal palco per salvare i difensori del Mariupol, rischiando la squalifica.

È essenziale continuare a fare pressione sulla Russia, hanno detto.

“È anche vitale per noi durante un’estrazione che vengano eliminati sia i difensori vivi che quelli morti. È molto importante per gli ucraini che ogni figlio dell’Ucraina possa essere adeguatamente sepolto”, ha concluso Prokopenko.