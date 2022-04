Art. 1. Speranza, unirsi al Pd per cambiare. Obiettivo campo largo alternativo alla destra

- Advertisement -

AgenPress – “Ieri Letta ha fatto un passo in avanti importante, dicendo che è superata la frattura del 2017-2018, quando nasce articolo Uno e andiamo alle elezioni con candidati alternativi al Pd nei collegi. Penso che Enrico abbia ragione, per me quella frattura è superata, in termini di relazioni fra forze politiche e gruppi dirigenti. Sapete cosa non è superato? Non è superata la frattura fra tutti noi, non solo il Pd, e un pezzo di popolo che non crede più nella sinistra. Unirsi sì, anche subito e senza paura, ma per cambiare, perché se non si cambia non prendiamo quelle persone”. Lo ha detto il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza al congresso del partito.

“Costruiamo un rapporto più forte col Pd. L’obiettivo è un campo largo alternativo alla destra. Col Pd c’è stato un avvicinamento importante, ma bisogna cambiare il volto della proposta, mettendo al centro la questione sociale. Nel campo delle forze progressiste c’è un terreno comune su cui lavorare”.