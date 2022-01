Artemisia Onlus: “Disturbi neuropsichiatrici nel Post Covid”

- Advertisement -

27 gennaio 2022, dalle ore 16:00

AgenPress. “I disturbi mentali, che comprendono i disturbi psicotici, i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, anoressia e bulimia nervose, e i disturbi da abuso di sostanze e di alcol, si presentano in tutte le classi d’età, sono associati a difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, nelle attività lavorative, nei rapporti interpersonali e familiari, e sono causa di elevati costi sociali ed economici.

- Advertisement -

Tra i giovanissimi, i disturbi mentali sono caratterizzati soprattutto da ansia (prevalenza 8,2%) ed emotività (6,5%) Soffrono di sintomi di depressione il 59% degli anziani disabili Il 21% di persone con sintomi depressivi non chiede aiuto ad alcuno Negli ultimi dieci anni, la depressione si è riscontrata con un trend crescente, con picco di prevalenza tra gli ultra 85enni e quindi tra pazienti quasi sempre multimorbidi.

Attualmente è rivolta grande attenzione da parte del mondo scientifico internazionale e da parte dell’ISS – Istituto Superiore di Sanità – ai problemi psichiatrici connessi alla pandemia da Covid19. Il 21% di persone con sintomi depressivi non chiede aiuto ad alcuno Negli ultimi dieci anni, la depressione si è riscontrata con un trend crescente, con picco di prevalenza tra gli ultra 85enni e quindi tra pazienti quasi sempre multimorbidi. Attualmente è rivolta grande attenzione da parte del mondo scientifico internazionale e da parte dell’ISS – Istituto Superiore di Sanità – ai problemi psichiatrici connessi alla pandemia da Covid19.

L’evento è accreditato per 7,2 crediti formativi ECM ed è rivolto a TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE. Come di consueto, i crediti ECM sono resi disponibili da Artemisia Onlus a titolo gratuito.

- Advertisement -

Il Corso, promosso e organizzato da Artemisia Onlus e Artemisia Academy, con il contributo incondizionato di GBSAPRI Broker di Assicurazioni e della Banca Popolare del Frusinate, sarà trasmesso in live streaming nel giorno ed orario sopraindicati e resterà disponibile in differita nei mesi a seguire, sia per la fruizione delle informazioni sia per l’accessibilità ai crediti ECM.”