Assegno unico. Ok Cdm a decreto attuativo. Bonetti, andrà ad oltre 7mln famiglie, metà avrà il massimo

AgenPress – Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il decreto legislativo attuativo dell’assegno unico che entrerà a regime dal 2022. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle commissioni competenti delle Camere per il parere, prima del via libera definitivo.

“Sono molto soddisfatta ed emozionata, è un provvedimento storico a cui ho lavorato. E’ un provvedimento che, finalmente, risponde alle richieste delle famiglie italiane, che dal 1° gennaio possono fare richiesta sul sito dell’Inps, presentando un Isee. Se non si presenta un Isee o lo si ha superiore a 40mila euro si avrà l’assegno più basso, che parte da 50 euro per un figlio. E’ obbligatorio presentare domanda per ricevere l’assegno”. Lo dice la ministra alle Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Rai Radio1, ospite della trasmissione ‘Un Giorno da Pecora’.

L’assegno unico riguarderà, secondo le stime, “oltre 7 milioni di famiglie” e poiché “i dati certificano che metà delle famiglie ha meno di 15mila euro di Isee, circa la metà della platea potrà prendere la cifra massima”, ha aggiunto.

Per l’intervento sono stanziati “circa 20 miliardi” che garantiranno il carattere universalistico della misura, spiega la ministra, dando l’assegno unico “anche alle famiglie che oggi non ne hanno diritto”.

Nel decreto attuativo dell’assegno unico “c’è un articolo che prevede un meccanismo di perequazione per le famiglie con meno di 25mila euro di Isee” per fare in modo che non ci siano riduzioni di importo rispetto agli assegni già esistenti: “su 7 milioni di nuclei, il rischio riguarda poche migliaia di famiglie ma abbiamo introdotto un meccanismo di salvaguardia”

“La maggior parte delle famiglie – sottolinea Bonetti – avrà un vantaggio evidente. Ci sono inoltre maggiorazioni per coprire situazioni di maggiore fatica, come nel caso di disabili e famiglie più numerose”.