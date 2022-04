Assemblea Onu adotta risoluzione su diritto di veto. Lavrov: “è uno dei pilastri per evitare i conflitti”

- Advertisement -

AgenPress – L’Assemblea generale dell’Onu ha adottato per consenso, e cioè senza ricorrere a un voto, una risoluzione che chiede la convocazione di una sessione speciale ogni volta che uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza fa uso del suo potere di veto. “Assieme abbiamo fatto il mondo che un veto non sia più l’ultima parola in materia di pace e sicurezza”, ha detto la Missione del Liechtenstein che aveva portato la proposta davanti ai 193 membri dell’Onu.

La risoluzione prevede un meccanismo in base al quale, entro dieci giorni dall’uso del veto da parte di uno dei cosiddetti ‘P5’, venga convocata una riunione dell’assemblea in cui lo stato in questione possa rendere conto della sua azione spiegando alla membership quali sono state le sue ragioni.

La proposta, partita dal Liechtenstein, era sostenuta dagli Stati Uniti, era stata già avanzata in passato senza mai passare. L’obiettivo è ridurre l’uso arbitrario del potere di veto senza dare spiegazioni, in particolare in un momento come questo, segnato da una grave crisi internazionale.

Anche la Gran Bretagna ha promosso la risoluzione sul veto adottata oggi per consenso in Assemblea Generale. Lo si è appreso in serata al Palazzo di Vetro. Il Regno Unito si è unito alla lista dei co-sponsor, in tutto 83, di cui fanno parte anche altri due membri permanenti, Francia e Stati Uniti, e tutti i membri UE inclusa l’Italia tra i co-sponsor. Unici tra i ‘P5″, anche Stati Uniti e Francia hanno co-sponsorizzato il testo.

“Il diritto di veto è uno dei pilastri dell’Onu, senza si sfascerà”, “l’unanimità permette di evitare i conflitti tra i membri del Consiglio di sicurezza”, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in conferenza stampa con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Lavrov ha rimarcato che all’Onu “ci sono paesi non sufficientemente rappresentati”, citando India, Brasile e l’Africa.