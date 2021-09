Assisi. La prima assemblea dell’Associazione Verde è Popolare

- Advertisement -

Rotondi: Verde è Popolare, non sarà “settantottesimo partito”

- Advertisement -

AgenPress. La prima pietra di un’associazione che promette di non diventare il “settantottesimo partito italiano”’. Così Gianfranco Rotondi saluta l’arrivo ad Assisi dei soci costituenti che annovera tra i promotori figure di centrodestra ma anche di centrosinistra, come la stessa portavoce Paola Balducci, ex parlamentare dei Verdi e anche la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, che ieri ha aderito all’associazione.

https://www.facebook.com/gianfranco.rotondi/videos/248179300565240