Astinenza dal calcio? Ora ci sono le partite virtuali

- Advertisement -

AgenPress. Siamo quasi all’epilogo di questa pausa estiva dal calcio nazionale e internazionale. Per fortuna dei tifosi, questa stagione partirà prima rispetto al solito a causa della presenza dei Mondiali di Calcio in Qatar tra novembre e dicembre, che spezzeranno in due l’anno calcistico che solitamente inizia a fine agosto e finisce tra maggio e giugno.

Come detto manca poco all’inizio dei vari campionati, infatti per quanto riguarda i maggiori europei, Premier Ligue, Ligue 1 e Bundesliga avranno i proprio fischio di inizio questo venerdì sera, mentre bisognerà aspettare ancora una settimana per poter assistere alle prime partite della Serie A e della Liga Spagnola.

- Advertisement -

Dovremo invece attendere ancora un altro mese per vedere i club più importanti scendere nei campi più illustri d’Europa grazie alla nuova stagione della Champions League, quest’anno oltremodo compressa proprio per la presenza dei Mondiali in autunno.

Se però non sapete resistere alla tentazione di attendere ancora qualche ora o qualche giorno al via dei nuovi campionati, ci sono sicuramente dei modi altrettanto interessanti per poter ammazzare la noia: stiamo parlando del calcio virtuale. In questo caso non ci stiamo riferendo ai videogiochi come la serie FIFA di EA Sports oppure della eFootball (ex Pro Evolution Soccer) della Konami.

Anche se questi sono metodi certamente divertenti ed entusiasmanti per divertirsi in prima persona contro gli amici, andando alla ricerca dei 3 punti, ne esiste uno ulteriore in cui si potrà avere il ruolo da spettatore proprio come se stessimo assistendo a una partita reale.

- Advertisement -

Il calcio virtuale consiste nella simulazione di partite tramite l’intelligenza artificiale del computer. Oltretutto questi match vengono proposti in continuazione, senza un attimo di pausa e quindi dando la possibilità agli appassionati di potersi godere attimi di calcio in ogni momento. E proprio come il calcio reale accetta puntate reali, il calcio virtuale ha le sue cosiddette scommesse virtuali.

Si potrà infatti puntare sulla vincente dell’incontro proprio come se fosse una partita realistica, ma in questo caso il match si svolgerà tra squadre inventate gestite appunto da un computer. Prima di ogni match, il giocatore può controllare le quote della partita e scommettere su chi pensa possa ottenere il successo al fischio finale.

A differenza del calcio in carne e ossa, qui non si necessita di una profonda conoscenza del mondo del calcio dato che le partite virtuali non saranno influenzate da giocatori infortunati, squalificati o andamenti di una determinata squadra. Inoltre, non ci sarà il pericolo, come possibile talvolta (e purtroppo) nel calcio reale, di perdere la propria schedina a causa di una combine o di una partita rinviata.

Ovviamente questi incontri virtuali, essendo proposti continuamente non hanno nemmeno la durata di una partita reale. I match proposti agli scommettitori durano pochissimo tempo, quindi si potrebbe non provare lo stesso tipo di emozione che si ha guardando una gara davanti al proprio televisore.

La ricerca della vittoria continua, però, potrebbe portare il giocatore ad aumentare la propria carica anche se bisogna sempre ricordare che il gioco può creare dipendenza e quindi si deve ricorrere in ogni occasione alla responsabilità.

Le piattaforme che mettono a disposizione le partite di calcio virtuale sono differenti e come tali sono anche varie le offerte che si possono trovare. Un match ha il suo calcio di inizio in un intervallo di tempo che va dai 2 agli 8 minuti, ci sono i siti che offrono un solo campionato con poche squadre, fino a quelli che permettono di scegliere più campionati e più club su cui poter puntare.

Il fenomeno del calcio virtuale è in continua crescita, infatti nell’ultimo periodo l’interesse degli appassionati sta aumentando, come notato anche dai gestori di queste piattaforme online.